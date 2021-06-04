В России проводятся подпольные "гладиаторские бои" людей с собаками

Собачьи бои запретили в России ещё в 2018 году. Но несмотря на это, "соревнования" продолжают устраивать, причём иногда они проходят с участием людей. Это очень закрытая сфера, в которой вращаются огромные деньги. Неизвестно, сколько конкретно собачьих боёв в год проводится в России, сообщил в интервью телеканалу "360" вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

"На территории каждого субъекта федерации есть где-то четыре-пять таких вертепа. Это не только собачьи бои, есть бои между людьми и собаками, просто гладиаторские бои", — пояснил эксперт.

Полиция не занимается такими делами всерьёз. А вот зоозащитники постоянно сталкиваются с жертвами жестоких увеселений, которые организаторы называют "соревнованиями".

На таких боях устраивают очень строгий контроль посетителей. Такие мероприятия широко распространены в кавказских республиках. Раньше бои часто проводились и в Челябинской области из-за близости к границе с Казахстаном, но COVID-19 приостановил это дело.

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