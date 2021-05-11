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Как правильно выбрать корм для домашних питомцев?

Зоосфера

Выбор корма зависит от того, какой образ жизни ведёт животное. Не всегда кормление натуральной пищей является целесообразным, сообщает портал URA.RU со ссылкой на ветеринаров.

Как правильно выбрать корм для домашних питомцев?

Питомцам, которые большую часть времени проводят на улице, подойдут корма эконом-класса, утверждает ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.

Если животное в основном находится дома, то ему необходимы корма премиум-класса, так как они рассчитаны на ту энергию, которую питомцы тратят. Такой корм позволит защитить питомца от проблем с сердцем и лишним весом.

Домашним животным не стоит готовить домашнюю пищу, так как в некоторых видах мяса содержатся гормоны и антибиотики, которые могут им навредить.

Дорогой корм ещё не говорит о его качестве, считает ветеринар Михаил Шеляков.

"В премиальном корме больше мяса, а в экономичном — больше соевых белков. Они более вегетарианские", — пояснил специалист.

Но не стоит менять рацион, если животное привыкло к одному корму и хорошо себя чувствует.

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Вы кормите своего питомца неправильно
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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