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Бешеных животных в Подмосковье стало меньше в пять раз

Зоосфера » Ветеринария

В пять раз снизилось число случаев бешенства животных в Подмосковье с начала года. За аналогичный промежуток времени в прошлом году было зарегистрировано 42 факта, в этом — 8, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Ареал распространения также сузился. В 2020-м больных зверей обнаружили в 13-ти муниципалитетах, в 2021-м всего в 3-х.

Бешеных животных в Подмосковье стало меньше в пять раз

Как сообщил глава Минсельхозпрода Сергей Воскресенский, причина улучшения показателей в разъяснительной работе, которую проводят специалисты с жителями. Людям рассказывают об опасности бешенства и важности вакцинации животных.

В первом квартале этого года в Подмосковье вакцинировали более 32 тысяч собак и 55,5 тысяч котов. За прошлый год от бешенства привили 277 тысяч собак и 176 тысяч кошек.

Привить животное можно в любом населенном пункте области.

Чтобы вакцинировать диких зверей территорию их обитания опрыскивают с воздуха. В очагах заражения этим заболеваниям вакцину раскладывают дополнительно.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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