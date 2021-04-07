Бешеных животных в Подмосковье стало меньше в пять раз

В пять раз снизилось число случаев бешенства животных в Подмосковье с начала года. За аналогичный промежуток времени в прошлом году было зарегистрировано 42 факта, в этом — 8, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Ареал распространения также сузился. В 2020-м больных зверей обнаружили в 13-ти муниципалитетах, в 2021-м всего в 3-х.

Как сообщил глава Минсельхозпрода Сергей Воскресенский, причина улучшения показателей в разъяснительной работе, которую проводят специалисты с жителями. Людям рассказывают об опасности бешенства и важности вакцинации животных.

В первом квартале этого года в Подмосковье вакцинировали более 32 тысяч собак и 55,5 тысяч котов. За прошлый год от бешенства привили 277 тысяч собак и 176 тысяч кошек.

Привить животное можно в любом населенном пункте области.

Чтобы вакцинировать диких зверей территорию их обитания опрыскивают с воздуха. В очагах заражения этим заболеваниям вакцину раскладывают дополнительно.