Серьезные штрафы для выкидывающих домашних животных на улицу предложил ввести член Совета Федерации Александр Башкин. Он считает, что это сократило бы их число на улицах, а также стало бы финансовым источником на их отлов и стерилизацию.
«Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак», - заявляет Башкин, поддержав высказанную ранее идею об обязательной регистрации домашних животных.
«Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет», - подчеркнул сенатор в общении с РИА «Новости».
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