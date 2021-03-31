Серьезные штрафы для выкидывающих домашних животных на улицу предложил ввести член Совета Федерации Александр Башкин. Он считает, что это сократило бы их число на улицах, а также стало бы финансовым источником на их отлов и стерилизацию.

«Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак», - заявляет Башкин, поддержав высказанную ранее идею об обязательной регистрации домашних животных.

«Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет», - подчеркнул сенатор в общении с РИА «Новости».