Россия приступит к вакцинации животных от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса в России осуществляется не только в отношении людей, но и животных.
В ближайшее время возникнут ее первые образцы. С данной информацией выступил представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Отметив, что в прессе распространяется информация о том, что инфекция может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных, чиновник заявила, что животные не являются источником опасности для людей. Соответственно не могут выступать переносчиками вируса.
С позицией необходимости поиска лекарств для животных согласно и экспертное сообщество. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных. Это явление объясняется тем, что коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал.
При этом, по мнению ученого, и люди и животные должны быть готовы к длительному сосуществованию с коронавирусом.
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