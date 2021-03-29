Россия приступит к вакцинации животных от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса в России осуществляется не только в отношении людей, но и животных.

В ближайшее время возникнут ее первые образцы. С данной информацией выступил представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Отметив, что в прессе распространяется информация о том, что инфекция может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных, чиновник заявила, что животные не являются источником опасности для людей. Соответственно не могут выступать переносчиками вируса.

С позицией необходимости поиска лекарств для животных согласно и экспертное сообщество. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных. Это явление объясняется тем, что коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал.

При этом, по мнению ученого, и люди и животные должны быть готовы к длительному сосуществованию с коронавирусом.