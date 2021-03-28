Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует чаще хвалить питомцев за хорошее поведение. Об этм сообщае РИА "Новости".
"Если бы меня спросили универсальный совет, который помогает в воспитании собаки, я бы ответил: хвалите и поощряйте свою собаку как можно чаще. В нашей культуре в целом не принято хвалить за хорошее. Отличное поведение или благоприятная ситуация воспринимаются как должное. Мы часто ругаем собак за плохое поведение, но не даем им понять, что же считается хорошим", — рассказал он.
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