В Подмосковье привили страусов

Специалисты ветеринарного управления Московской области обследовали 150 страусов. Об этом пишет Подмосковье сегодня. Проверка прошла с целью поддержки эпизоотического благополучия в регионе, отметили в Минсельхозе области.

"Ветеринарные специалисты региона провели исследования и вакцинацию в 16 страусоводческих фермах и личных хозяйствах Подмосковья с общим поголовьем в 150 птиц", — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

Страусов проверили на наличие птичьего гриппа, орнитоза и сальмонеллеза.

Всего с начала этого года ведомство провело 6360 исследований на птичий грипп и 113 на орнитоз.