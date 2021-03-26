В Подмосковье привили страусов

Специалисты ветеринарного управления Московской области обследовали 150 страусов. Об этом пишет Подмосковье сегодня. Проверка прошла с целью поддержки эпизоотического благополучия в регионе, отметили в Минсельхозе области.
"Ветеринарные специалисты региона провели исследования и вакцинацию в 16 страусоводческих фермах и личных хозяйствах Подмосковья с общим поголовьем в 150 птиц", — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.
Страусов проверили на наличие птичьего гриппа, орнитоза и сальмонеллеза.
Всего с начала этого года ведомство провело 6360 исследований на птичий грипп и 113 на орнитоз.
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