Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек.
Издание рассказало, что в марте этого года в украинском городе Остроге кот задушил младенца, уснув у него на лице. Как объяснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, этот случай не был прямой агрессией со стороны животного.
"Здесь малыш спал, а кот на нем лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребенок не мог перевернуться и испугать криком животное. Кошки не так развиты интеллектуально, не понимают причинно-следственных связей, и мы не должны этого от них ожидать", — сказала Коникова.
Коты любят спать с детьми из-за тепла и запаха молока, а также простого любопытства.
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