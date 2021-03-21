Ветеринары предупредили владельцев кошек о смертельной опасности

Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек.

Издание рассказало, что в марте этого года в украинском городе Остроге кот задушил младенца, уснув у него на лице. Как объяснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, этот случай не был прямой агрессией со стороны животного.

"Здесь малыш спал, а кот на нем лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребенок не мог перевернуться и испугать криком животное. Кошки не так развиты интеллектуально, не понимают причинно-следственных связей, и мы не должны этого от них ожидать", — сказала Коникова.

Коты любят спать с детьми из-за тепла и запаха молока, а также простого любопытства.