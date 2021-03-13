Больная бродячая собака обратилась за помощью к ветеринарам

Бродячая собака, которая вряд ли видела много добра от людей в своей уличной жизни, пришла в ветеринарную клинику в надежде на помощь и лечение.

Камеры наблюдения ветеринарной клиники в бразильском муниципалитете Жуазейру-ду-Норти зафиксировали момент, когда в помещение вошла худая и хромая бродячая собака и присела на коврике у двери, как будто обессилев. Может быть, она просто ждала, когда не неё обратят внимание.

Несмотря на то, что животное попало в клинику без хозяина, ветеринары не оставили больного пса без внимания. Собаку осмотрели и увели в кабинет на обследование. Выяснилось, что у неё трансмиссивная венерическая опухоль. Этот тип рака распространён у бродячих животных, уточняет портал 20minutos.

Пса госпитализировали. Ближайшие 30 дней бродяга проживёт в клинике, чтобы пройти курс химиотерапии. После лечения собаке начнут искать хозяина, рассказали в клинике. Ветеринары уточнили, что пёс нашёл клинику по запаху других домашних животных, которые в этот момент в ней находились.