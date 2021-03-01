1 марта в России отмечают День кошек

1 марта 2021 года в России 18-й раз отмечается день кошек. Это неофициальный праздник, но любители этих пушистых питомцев его с радостью справляют.

В этот день принято чествовать кошек, а также привлекать внимание общественности к проблемам, связанным с бездомными животными.

Впервые этот праздник в России отметили в 2004 году. Организацией праздника занимался Московский музей кошки и редакция журнала "Кот и пёс".

1 марта проводятся выставки и конкурсы породистых кошек.

Приюты для бездомных животных проводят выставки, чтобы найти для них хозяев.

Владельцы кошек, чтобы побаловать своих питомцев, покупают им лакомства, новые игрушки и домики, ласкают и играют с ними.

Ранее палеонтологи выяснили, кто и когда приручил кошек.