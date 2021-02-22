Более 50% домашних питомцев страдают от ожирения. Это может быть связано с тем, что из-за своей любви владельцы перекармливают их.
Переедание и низкая физическая активность негативно отражаются на здоровье кошек и собак. Лишние килограммы повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
В результате исследования выяснилось, что лабрадоры с 10-20% избыточного веса жили на 1,8 года меньше, чем их более сородичи с нормальным весом.
Ветеринары считают, что в ожирении домашних животных виноваты их хозяева. Борьба с ожирением у животных требует совместной работы ветеринаров, врачей и психологов, которые помогут составить для питомца программу похудения, учитывая при эмоциональную связи с ним его владельца.
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