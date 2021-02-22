Раскрыта причина появления лишнего веса у домашних животных

Более 50% домашних питомцев страдают от ожирения. Это может быть связано с тем, что из-за своей любви владельцы перекармливают их.

Переедание и низкая физическая активность негативно отражаются на здоровье кошек и собак. Лишние килограммы повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате исследования выяснилось, что лабрадоры с 10-20% избыточного веса жили на 1,8 года меньше, чем их более сородичи с нормальным весом.

Ветеринары считают, что в ожирении домашних животных виноваты их хозяева. Борьба с ожирением у животных требует совместной работы ветеринаров, врачей и психологов, которые помогут составить для питомца программу похудения, учитывая при эмоциональную связи с ним его владельца.