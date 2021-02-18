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Почему животным нравится, когда их поглаживают?

Зоосфера » Кошки

Многие пушистые животные очень любят, когда их гладят. Зоологи решили выяснить, с чем это связано.

Почему животным нравится, когда их поглаживают?

Оказывается, что поглаживания по шёрстке напоминают животным о том, как их в детстве вылизывала мама. Иными словами, исходящая от человека ласка ассоциируется у них с защитой и заботой.

Учёные изучают реакцию животных на поглаживания с 2003 года. В результате исследований выяснилось, что человеческие прикосновения оказывают воздействие на определённый набор нейронов в мозге животных.

Эксперты провели опыты на грызунах. Оказалось, что сенсорные нейроны мышей одинаково реагировали на любой контакт, будь то шлепок или неприятный щипок.

Но нежные поглаживания вызывали реакцию, действующую на особый тип нейронов с названием MRGPRB4+. Он активировал синтез химического вещества, который снижал уровень стресса у мышей.

В результате дальнейших исследований специалисты доказали, что волосяные фолликулы на коже животных связаны с этим особым типом нейронов MRGPRB4+, поэтому ласковое поглаживание успокаивает пушистых питомцев.

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Автор: Снежана Шахова
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