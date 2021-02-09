Лучшей служебной собакой-спасателем 2020 в рамках ежегодного конкурса "Лучшие собаки России" года в России стал восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области.

"В номинации "Лучшая служебная собака — спасатель России" победила собака Акай, которая служит в МЧС России порядка восьми лет. Собака работает в тандеме со спасателем 2-го класса поисково-спасательного отряда МЧС по Калининградской области Александром Александровым, который в 2020 году стал лучшим спасателем — кинологом МЧС России", — сообщили в МЧС РФ.