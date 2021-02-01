В России стартовала льготная вакцинация от COVID-19 собак и кошек

В защите от COVID-19 нуждаются не только люди, но и животные. Есть мнение, что домашние питомцы тоже находятся под угрозой заражения, поэтому вакцинация тоже будет им полезна.

В государственных ветклиниках могут начать комплексную вакцинацию собак и кошек со скидкой.

Однако стоит отметить, что специальной вакцины от COVID-19 для животных пока не существует.

Случаев заражения человека коронавирусной инфекцией от животного пока ещё не было зафиксировано. Но были случаи заражения кошек данной инфекцией, что заставляет задуматься.