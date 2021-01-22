Среди ветеринаров и владельцев собак не утихают споры о том, какой тип питания лучше выбрать для питомца — готовый рацион или натуральное питание. Многие выбирают второй вариант.
О том, как обеспечить собаке полноценное натуральное питание, в интервью "Правде.Ру" рассказала зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак Милена Фаустова.
"Это довольно сложный вопрос по кормам и по натуральному кормлению. Потому что часто бывает, что не все специализированные корма, как и всякая "натуралка" подходят конкретной собаке. Какие-то генетические факторы у неё присутствуют, например, аллергия, на курицу и, соответственно, корм с курицей не подходит, натуральная курица в рационе не подходит. Также может не подойти и говядина.
Нет какого-то единого шаблона кормления. Ясно одно, что это в 85% случаях должны быть белки и мясо. Это должны быть какие-то углеводы, клетчатка, то есть всё необходимое и витамины.
При натуральном питании выдержать баланс очень сложно. Поэтому докупаются специальные для животных добавки, витамины и так далее. В специализированном корме всё это выдержано изначально, но опять же нужно смотреть, подходит ли это конкретно вашей собаке или нет. Часто бывает, что корм хороший, корм дорогой, хозяева много денег заплатили, но у собаки он не усваивается, значит, его нужно менять.
Единственный совет для владельцев собак, которые только-только начинают кормить своего пса специализированным питанием, кормом, это не покупать сразу много. Покупать маленькие пакетики, смотреть, как собака их ест, как усваивается, как животное реагирует на этот корм, а потом уже по прошествии нескольких месяцев сделать вывод, подходит корм собаке или нет.
При натуральном кормлении тоже может быть аллергия на тот или иной элемент, тогда его нужно исключить, заменить другим. Но, соответственно, натуральное кормление и элементы, которые следует давать собаке, лучше согласовывать со специальными врачами-диетологами", — пояснила собеседница "Правды.Ру".
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