Сухой корм или натуральная еда? Чем кормить собаку.

Среди ветеринаров и владельцев собак не утихают споры о том, какой тип питания лучше выбрать для питомца — готовый рацион или натуральное питание. Многие выбирают второй вариант.

О том, как обеспечить собаке полноценное натуральное питание, в интервью "Правде.Ру" рассказала зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак Милена Фаустова.

"Это довольно сложный вопрос по кормам и по натуральному кормлению. Потому что часто бывает, что не все специализированные корма, как и всякая "натуралка" подходят конкретной собаке. Какие-то генетические факторы у неё присутствуют, например, аллергия, на курицу и, соответственно, корм с курицей не подходит, натуральная курица в рационе не подходит. Также может не подойти и говядина. Нет какого-то единого шаблона кормления. Ясно одно, что это в 85% случаях должны быть белки и мясо. Это должны быть какие-то углеводы, клетчатка, то есть всё необходимое и витамины.

Важен баланс