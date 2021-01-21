Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент кормов для собак, поэтому важно знать, какой из них будет не только оптимальным по цене, но и полезным для питомца.
О том, какие собачьи корма покупать не стоит, в интервью "Правде. Ру" рассказала зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак Милена Фаустова.
"Не стоит покупать самые дешёвые корма для собак. Например, Pedigree, Chappi, то есть корма, которые стоят копейки и продаются в обычных, а не в специализированных магазинах для животных. Их я бы ни в каком виде не стала давать собакам.
Даже в специализированных магазинах можно купить бюджетные корма для животных.
При выборе корма нужно обращать внимание на количество содержащегося в них мяса, а также на то, какое именно мясо использовалось. Исходя из этого уже нужно принимать решение, какой корм лучше подойдёт собаке", — поясница собеседница "Правды. Ру".
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.