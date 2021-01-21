На что обращать внимание при выборе корма для собак?

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент кормов для собак, поэтому важно знать, какой из них будет не только оптимальным по цене, но и полезным для питомца.

О том, какие собачьи корма покупать не стоит, в интервью "Правде. Ру" рассказала зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак Милена Фаустова.