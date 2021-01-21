Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собак

Содержать собаку — дорогое удовольствие: корма, прививки, грумминг — всё это стоит немалых денег. О том, как можно сэкономить на содержании питомца, в интервью РИА "Новости" рассказал кинолог Владимир Голубев.

Эксперт подчеркнул, что единственное, на чём нельзя экономить, — это питание животного, так как в результате неправильный рацион может вылиться в дорогостоящее лечение.

В крайнем случае можно перейти на бюджетные корма того же бренда, так как в их состав будут входить те же компоненты, а это снизит риск развитии аллергии или расстройства кишечника.

Лучший способ сэкономить на содержании собаки — отказаться от ненужных аксессуаров. По словам Голубева, нужно приобретать только ошейник, намордник, поводок, адресник, миски, переноску и чехлы для автомобильных кресел.

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