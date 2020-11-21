Собаки, находящиеся в приютах, могут иметь психологические травмы из-за пережитого ранее. Поэтому к выбору питомца нужно относиться с особой осторожностью.

Об этом РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Решение взять бездомную собаку или собаку из приюта очень похвально. Но в этом деле важно не только наличие добрых намерений, но и готовность решать некоторые проблемы. Нужно понимать, что такие собаки — это не чистый лист бумаги. В их жизни была череда неприятных событий — предательство хозяина, голод, возможно, и физическое насилие.

Всё пережитое не могло не наложить определенного отпечатка на поведение животного. И это необходимо учитывать, принимая решение взять приютского или бездомного питомца", — пояснил специалист.