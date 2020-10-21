Британские зоологи утверждают, что мопсы и бульдоги болеют чаще, чем собаки других пород. Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.

"Дело в том, что собаки таких пород, как мопс, бульдог, боксёр, аффенпинчер, обладают определённой особенностью — у них укороченная морда. Специалисты называют этих собак "брахицефалами". У них нарушен процесс поступления воздуха в организм, в том числе и в лёгкие.

Эти собаки очень плохо переносят жару, они начинают задыхаться. Также у них возникают проблемы с дыханием, если они испытывают нагрузку. Из-за деформированной носовой перегородки организм собак таких пород не может нормально функционировать: у них часто бывают осложнения с сердцем и с другими органами.

Что касается мопсов, то у них вообще нет морды. У них мочка носа и глаза расположены примерно на одном уровне. Очень многие мопсы одноглазые, потому что если они забежали куда-нибудь в кустарник или в колючки, то просто выкалывают себе глаз.

Собаки каких пород менее подвержены болезням?

В первую очередь это собаки, которые по своему внешнему виду являются более устойчивыми. Например, собаки охотничьих пород, собаки, которые внешне похожи на волка, и аборигенные породы — хаски, маламуты, охотничьи и ездовые лайки.

У собак охотничьих на генетическом уровне заложена устойчивость ко всем заболеваниям. Например, такой особенностью обладают континентальные легавые (пойнтеры, сеттеры). Они живут достаточно долго и не болеют.

А вот собаки новых пород болеют часто. Я считаю, что эти все заболевания — это месть человеку за то, что он таким образом себя повёл", — пояснил эксперт "Правде.Ру".