Житель Кирова хочет продать "волшебную кошку" за 1,5 млн рублей

Житель Кирова разместил на популярном сайте объявлений предложение о продаже "волшебной кошки". По его словам, животное "реально приносит удачу".

"Животное здорово, стерилизовано, есть ветпаспорт. Без торга и на полном серьезе. По пустякам не звонить. Кошка реально приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи. Доказано временем, проверено предками", — сказано в объявлении.

Отличительной чертой объявления является стоимость шотландской вислоухой кошки — 1,5 миллиона рублей. Хозяин животного утверждает, что часть этих денег пойдёт на благотворительность.