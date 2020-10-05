Юрист рассказала, можно ли заходить в магазин с собакой

В федеральном законодательстве нет запрета на посещение магазинов с домашними животными, однако такие запреты могут работать на региональном уровне.

Об этом рассказала юрист, член ассоциации "Зооправо" Аливия Рахимкулова.