В федеральном законодательстве нет запрета на посещение магазинов с домашними животными, однако такие запреты могут работать на региональном уровне.
Об этом рассказала юрист, член ассоциации "Зооправо" Аливия Рахимкулова.
"При наличии запрещающей таблички администрация магазина обязана обеспечить место, где можно будет оставить собаку, пока владелец будет совершать покупки. В противном случае наличие запрещающей таблички незаконно", — отметила юрист.
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