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На "Роза Хутор" заботятся о краснокнижных земноводных

Зоосфера » Интересное

Краснокнижных животных в горах Сочи будет больше. В этом сезоне на курорте "Роза Хутор" оборудовали еще один водоем для нереста кавказских крестовок, малоазиатских лягушек и тритонов. Эти редкие земноводные являются эндемиками Западного Кавказа, в России их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, в масштабах нашей страны это очень мало. Для нереста икры им нужен водоем, в котором впоследствии подрастает потомство.

"Для сотрудников Сочинского национального парка территория курорта служит своеобразным полигоном для наблюдений. Уже более десяти лет специалисты изучают течение природных процессов на грани соприкосновения человека и дикой природы. В ходе очередного обследования южного сектора курорта на высоте около 1800 м над уровнем моря ученые обнаружили, что в лужах, собирающихся у края горнолыжной трассы, стали метать икру и выводить потомство малоазиатские лягушки. Было решено устроить в этом месте нерестилище, чтобы не только малоазиатские лягушки, но и редкие кавказские крестовки и малоазиатские тритоны могли использовать это место для выведения потомства", — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Чаша водоема была обустроена осенью 2019 г. После снеготаяния и весенних осадков сформировалась неглубокое, до 1 метра, озеро площадью 24 квадратных метра. В границах южного сектора курорта от гребня хребта Аибга до Парка водопадов "Менделиха" (1470 м. над у. м.) сопоставимые водоемы отсутствуют.

"Сегодня водоем заполнен примерно на треть. Постепенно уровень воды в озере будет повышаться, но уже этой весной водоем заполнили тысячи головастиков малоазиатской лягушки. Это означает, что удалось на порядки увеличить емкость сложившегося в этом месте нерестилища и подтолкнуть к росту число эндемичных земноводных. Таким образом сделан существенный и заметный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории "Роза Хутор" и в окрестностях. В следующем году ожидаем нереста тритонов и крестовок", — отметил Дмитрий Колосов.

Наблюдать новое озерцо могут туристы, проезжающие над ним на канатной дороге "Эдельвейс" в сторону парка водопадов "Менделиха". Еще один служащий нерестилищем для редких земноводных водоем был взят под присмотр рядом с этно-хутором "Шишин двор".

"Водоем длиной в 25-30 метров образовался естественным образом в ходе древних оползневых процессов. Однако, как любое озеро, находился в стадии регрессии. Мы провели биологическую рекультивацию, расчистили питающие озеро родники, убрали принесенные дождями наносы и теперь заботимся о том, чтобы водоем процветал. Этой весной озеро стало своеобразным питомником для краснокнижных видов — крестовки, тритонов и малоазиатских лягушек", — рассказал руководитель этно-хутора "Шишин двор"Александр Пономарев.

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