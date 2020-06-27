Некоторым домашним животным необходимо помогать, чтобы их не настиг солнечный удар.
Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева. По её словам, особо от жары страдают "брахицефалы", к которым относят бульдогов, мопсов и других животных "с укороченной мордой".
"Дома, если нет кондиционера, желательно постелить питомцам на пол влажное махровое полотенце. В зоомагазинах также продаются специальные охлаждающие коврики, которые действуют наподобие "грелки наоборот", — советует Гольнева.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.