Ветеринар рассказала, как помочь домашним животным в жару

Некоторым домашним животным необходимо помогать, чтобы их не настиг солнечный удар.

Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева. По её словам, особо от жары страдают "брахицефалы", к которым относят бульдогов, мопсов и других животных "с укороченной мордой".