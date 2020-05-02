Французских собак обучают обнаруживать коронавирус

Французские кинологи испытывают новый способ обнаружения больных коронавирусом нового типа. Они учат собак распознавать запах инфицированных COVID-19 людей.

Тренировки собак начались 30 апреля. Для обучения были отобраны разные породы собак, в основном бельгийские овчарки. Примечательно, что сами собаки защищены от опасности, поскольку возбудители недуга не передаются с запахом.