Французские кинологи испытывают новый способ обнаружения больных коронавирусом нового типа. Они учат собак распознавать запах инфицированных COVID-19 людей.
Тренировки собак начались 30 апреля. Для обучения были отобраны разные породы собак, в основном бельгийские овчарки. Примечательно, что сами собаки защищены от опасности, поскольку возбудители недуга не передаются с запахом.
"С самого начала эпидемии COVID-19 я подумал об этих собаках. У вирусных заболеваний есть запах. Эти собаки привыкли оперировать библиотекой запахов, <…> и добавить к ним COVID-19 было бы вполне логично", — рассказал глава ветеринарного подразделения пожарно-спасательной службы Парижа Доминик Гранджан.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.