Меры предосторожности из-за распространения коронавируса нового типа необходимо соблюдать и по отношению к домашним животным. Об этом сообщили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.
"Социальное дистанцирование распространяется и на ваших питомцев. Они подвержены риску развития этого заболевания, поэтому лучше всего перестраховаться", — пояснили эксперты.
"Избегайте близкого контакта с вашим домашним животным, включая ласку, прижимание, а также совместное использование пищи или постельных принадлежностей. Если вы заражены или подозреваете, что у вас есть вирус, лучше всего попросить другого члена семьи позаботиться о вашем питомце", — предупредили специалисты.
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