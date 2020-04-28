Меры предосторожности из-за распространения коронавируса нового типа необходимо соблюдать и по отношению к домашним животным. Об этом сообщили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

"Социальное дистанцирование распространяется и на ваших питомцев. Они подвержены риску развития этого заболевания, поэтому лучше всего перестраховаться", — пояснили эксперты.

"Избегайте близкого контакта с вашим домашним животным, включая ласку, прижимание, а также совместное использование пищи или постельных принадлежностей. Если вы заражены или подозреваете, что у вас есть вирус, лучше всего попросить другого члена семьи позаботиться о вашем питомце", — предупредили специалисты.