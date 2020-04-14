Назван риск заражения коронавирусом от домашних питомцев

Недавно ученые узнали, что домашние животные также подвержены риску заболеть новым типом коронавируса. Несколько случаев заражения животных были отмечены в Ухане, Нью-Йорке и других городах, где складывается сложная эпидемиологическая ситуация.

Примечательно, что питомцы заражались опасным недугом от своих хозяев. Французские учёные отмечают, что до сих пор не было ни одного случая передачи COVID-19 от домашних животных к человеку.