Недавно ученые узнали, что домашние животные также подвержены риску заболеть новым типом коронавируса. Несколько случаев заражения животных были отмечены в Ухане, Нью-Йорке и других городах, где складывается сложная эпидемиологическая ситуация.
Примечательно, что питомцы заражались опасным недугом от своих хозяев. Французские учёные отмечают, что до сих пор не было ни одного случая передачи COVID-19 от домашних животных к человеку.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.