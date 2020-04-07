Собаки могут улавливать специфические запахи человека в воздухе, поэтому животные умеют определять наличие коронавируса и других инфекций у людей.
Об этом "Комсомольской правде" рассказал молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов.
Эксперт напомнил о многочисленных исследованиях, которые доказали эффективность нюха собак в выявлении онкологии и метаболических заболеваний.
По информации Полозова, в Великобритании уже начали тренировать собак для поиска больных коронавирусом в аэропортах.
Пока решили защитить только детей и подростков.