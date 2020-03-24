Домашние животные не могут переносить коронавирус нового типа и заражать им людей. Об этом сообщил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Домашние животные не являются фактором риска передачи. На время самоизоляции, если вы не можете за ними ухаживать, вы можете отдать их знакомым, это вполне нормально. Они не будут для них являться фактором передачи инфекции", - пояснил Смоленский.

"Выход в магазин, выход на улицу с собакой является нарушением режима самоизоляции, нарушением режима карантина. Мы рекомендуем соблюдать все эти правила, которые прописаны, и исключить покидание места проведения карантина", - добавил представитель Роспотребнадзора.