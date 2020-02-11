Руководство аэропорта в Сочи после проведенной служебной проверки приняло решение об увольнении своего грузчика. Ранее очевиден сообщал, что видел, как грузчик уронил клетку с собакой и разбил ее. Затем мужчина поймал питомца, посадил его в сломанную клетку и перемотал ее скотчем.
"Мы провели служебную проверку... Сотрудники аэропорта постарались сделать все возможное для починки клетки на месте, чтобы обеспечить животному безопасный перелет. Работник, по чьей вине произошёл данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта. Международный аэропорт Сочи сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале" - сказано в сообщении представителя аэропорта.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.