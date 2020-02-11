В аэропорту Сочи уволили грузчика, который сломал клетку собаки

Руководство аэропорта в Сочи после проведенной служебной проверки приняло решение об увольнении своего грузчика. Ранее очевиден сообщал, что видел, как грузчик уронил клетку с собакой и разбил ее. Затем мужчина поймал питомца, посадил его в сломанную клетку и перемотал ее скотчем.