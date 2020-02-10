Волонтеры обнаружили 130 кошек в одной из московских квартир. Они жили вместе с женщиной. Хозяйка утверждает, что питомцы расплодились от одной беременной Мурки, которую она подобрала на улице четыре года назад.
"Животные находились в ужасных условиях. Несмотря на то что в их распоряжении был коридор, кухня и комната, их было слишком много, чтобы комфортно существовать. Часть нам удалось вывезти и раздать, но и сейчас внутри осталось еще около 80 усатых", - рассказала один из волонтеров, которые участвовали в вывозе питомцев.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".