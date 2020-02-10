В московской квартире обнаружили 130 кошек

Волонтеры обнаружили 130 кошек в одной из московских квартир. Они жили вместе с женщиной. Хозяйка утверждает, что питомцы расплодились от одной беременной Мурки, которую она подобрала на улице четыре года назад.