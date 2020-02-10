Семейная пара бросила коробку с котенком в аэропорту

В аэропорту Екатеринбурга семейная пара оставила своего котенка в коробке и отправилась в самолет. У них было разрешение на транспортировку домашнего питомца, однако в авиакомпании потребовали 2,5 тысячи рублей за перевозку котенка. Пара сообщила, что у них нет таких денег.

"Семейная пара сказала, что у них нет таких денег, и просто оставила коробку между стойками регистрации и зоной таможенного контроля", - сообщили в авиакомпании.

Котенка забрал себе один из сотрудников аэропорта.