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Источник Правда.Ру

Впервые в Московском зоопарке родился детеныш боливийской мирикини

Зоосфера » Интересное

В зоопаркe Москвы родился детеныш редкиx боливийских мирикини.

Это произошло еще в середине декабря, но специалисты долго не могли его рассмотреть, так как родители скрывали малыша.

Боливийских ночных обезьян привезли в Московский зоопарк в прошлом году из Риги.

Зоологи сообщили, что вес малыша составляет около 200 г. Посетители зоопарка уже могут увидеть детеныша на территории экспозиции "Ночной мир".

Малыш много времени проводит на спине отца, так как у боливийских мирикини больше о детенышах заботятся самцы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Московском зоопарке появился безымянный бегемот-карлик.

детеныш мирикини обезьяны дикие животные московский зоопарк
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