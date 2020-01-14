Ветеринары из Германии запустили кампанию по борьбе с разведением "модных" пород кошек и собак.
В немилость к Айболитам попали все искусственно выведенные породы, "фишкой" которых являются измененные формы морды или ушей, а также цвет шерсти. Об этом сообщает сегодня палата ветеринаров Берлина.
Специалисты-зоологи, поддержавшие инициативу ветеринаров, объясняют такую, показавшуюся многим странной, позицию тем, что все искусственные отличия — это дефекты, которые ухудшают качество жизни животного.
"Например, так популярные сейчас в Германии домашние питомцы с неестественно круглой головой и плоской мордой. Сами подумайте: они разве могут нормально питаться, если у них во рту даже места для зубов нет? Зато есть серьезные проблемы с дыханием, вплоть до удушья. А "ми-мишные" глаза навыкате? Ну зачем они кошке или собаке? Только чтобы дополнительные инфекции цеплять", — говорит Хайдемари Раш, руководитель палаты ветеринаров Берлина.
И добавляет, что
"размножаться должны только особи с нормальной генетикой, а человеку вообще не надо лезть в природу, она лучше знает, как и что должно быть устроено в организме".
"Разведение "мутантов" закрепляет искусственно созданный дефект на уровне генетики. А потом на их фоне начинают появляться все новые отклонения. Люди умиляются, а звери-то страдают".
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