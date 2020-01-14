Немецкие ветеринары выступают против породистых животных

Ветеринары из Германии запустили кампанию по борьбе с разведением "модных" пород кошек и собак.

В немилость к Айболитам попали все искусственно выведенные породы, "фишкой" которых являются измененные формы морды или ушей, а также цвет шерсти. Об этом сообщает сегодня палата ветеринаров Берлина.

Специалисты-зоологи, поддержавшие инициативу ветеринаров, объясняют такую, показавшуюся многим странной, позицию тем, что все искусственные отличия — это дефекты, которые ухудшают качество жизни животного.

"Например, так популярные сейчас в Германии домашние питомцы с неестественно круглой головой и плоской мордой. Сами подумайте: они разве могут нормально питаться, если у них во рту даже места для зубов нет? Зато есть серьезные проблемы с дыханием, вплоть до удушья. А "ми-мишные" глаза навыкате? Ну зачем они кошке или собаке? Только чтобы дополнительные инфекции цеплять", — говорит Хайдемари Раш, руководитель палаты ветеринаров Берлина.

И добавляет, что