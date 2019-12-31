Медведев подписал новые требования по содержанию животных в цирках

В РФ ввели новые правила по использованию животных в цирках и зоопарках. Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

Постановление вступит в силу 1 января 2020 года.

Согласно новым правилам, организация должна иметь в собственности здание, в котором содержатся животные, или помещение, которое оборудовано всем необходимым для содержания зверей.

Также в организации должен быть специалист, имеющий высшее биологическое или ветеринарное образование. Без назначения ветеринара животным запрещено давать препараты с целью повышения эффективности их использования на выступлениях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России вводятся жесткие правила содержания кошек и собак.