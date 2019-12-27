В пассажирском поезде "Санкт-Петербург - Волгоград" обнаружили 15-сантиметровую розовую змею.
Хозяев рептилии найти не удалось. Если они объявятся, то змея останется в Липецке.
Змею заметили на станции "Елец". Змею сняли с поезда и отправили в ветеринарную клинику.
Ветеринары осмотрели змею и решили передать ее в Липецкий зоопарк, где уже ждут нового обитателя.
Сообщается, что это молодой маисовый полоз, это не ядовитая и неприхотливая змея.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае нашли змею-карлика.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.