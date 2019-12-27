В пассажирском поезде обнаружили 15-сантиметровую розовую змею

В пассажирском поезде "Санкт-Петербург - Волгоград" обнаружили 15-сантиметровую розовую змею.

Хозяев рептилии найти не удалось. Если они объявятся, то змея останется в Липецке.

Змею заметили на станции "Елец". Змею сняли с поезда и отправили в ветеринарную клинику.

Ветеринары осмотрели змею и решили передать ее в Липецкий зоопарк, где уже ждут нового обитателя.

Сообщается, что это молодой маисовый полоз, это не ядовитая и неприхотливая змея.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае нашли змею-карлика.