В зоопарке США родился редкий черный носорог

В США в зоопарке "Поттер Парк" в городе Лансинг сообщили, что у них прибавление - на свет появился очень редкий черный носорог. Этот вид животных находится под угрозой исчезновения.

Для 12-летней Доппси это первые роды, поэтому она с малышом в течение нескольких месяцев будет находиться под присмотром ветеринаров.

Сейчас Доппси и ее детеныш чувствуют себя хорошо.

Сообщается, что еще в 1970 году насчитывалось 65 тысяч черных носорогов, а сейчас их всего 5,5 тысяч. Причины вымирания связаны с браконьерством и исчезновением их естественной среды обитания.