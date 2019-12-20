В Москве грумер при стрижке сломал кошке лапы

В Москве суд взыскал с салона груминга, сделавшего кошку инвалидом, более 100 тысяч рублей. Владелец кошки породы мейн-кун обратился в салон с просьбой подстричь животное.

Владельца попросили подождать, а кошку забрали в другое помещение. На кошку надели защитный воротник, а лапы замотали строительным скотчем. Когда кошку подстригли, выяснилось, что она не может наступать на задние лапы. Специалисты сообщили, что это связано со стрессом, которое перенесло животное.

Но в результате обследования в ветеринарной клинике выяснилось, что у кошки перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей.

Кошке удалили оба сустава

Теперь животное не сможет вставать на задние лапы.

По решению суда салон должен будет выплатить владельцу 109 тысяч 414 рублей.

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