В Саудовской Аравии состоялся фестиваль соколов

В Саудовской Аравии закончился фестиваль соколов. В нем приняли участие представители из разных стран Персидского залива. В общей сложности в смотре приняли участие более 2000 птиц.

Члены жюри выбрали самого красивого и самого быстрого сокола.

Скорость полета птиц определяли с помощью технологий, которые используют в "Формуле-1". Чтобы заставить птиц показать свои способности, использовали приманку — искусственную птицу, которой размахивали на финише.

Призовой фонд фестиваля составил $800 тысяч.