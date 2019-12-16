На Алтае сфотографировали детеныша снежного барса

В Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай ученым удалось сфотографировали детеныша снежного барса, который из-за лучей солнца казался розовым.

По словам специалистов им удалось занять подросшего котенка снежного барса по имени Чаганка. Фотоловушки Сайлюгемского нацпарка впервые зафиксировали его в 2016 году. Сейчас этому барсу 1,5 лет. У нее уже есть свои детеныши. Специалисты утверждают, что он прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями и заботится о своих малышах.

Если самка находится в хорошей физической форме, то уже в начале следующего года она оставит детенышей и будет участвовать в гоне.

Снежные барсы вынашивают детенышей три месяца. За период наблюдений это уже второе потомство Чаганки. В прошлом году барсиху удалось заснять на Сайлюгемском хребте с тремя полугодовалыми детенышами. В этот раз ученым удалось запечатлеть только одного детеныша.

Розовый барсенок скорое начнет самостоятельную жизнь. Если это самка, то останется на территории матери, а если самец, то уйдет осваивать новые территории.