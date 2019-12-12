Эксперт: как подготовить домашних животных к новогодним праздникам

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский объяснил, что нужно сделать, чтобы подготовить своих домашних питомцев к новогодним праздникам. Он считает, что Новый год является самым опасным временем для животных.

По словам Уражевского, даже те животные, которые живут в городе и привыкли к шуму, когда рядом с ними происходит взрыв, они на крепком ошейнике.

Также он отметил, что есть специальные препараты, которые способны на какое-то время избавить животное от страха громких звуков.

Кроме того, Уражевский предупредил, что не нужно давать домашних питомцам угощения с новогоднего стола, так как это вредно для их здоровья.

Хозяевам кошек не следует вешать на новогоднюю елку ленточки и дождики, так как есть риск попадания этих украшений в желудок питомца.