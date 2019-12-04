Исследование: собаки обладают продвинутыми языковыми навыками

Ученые из университета Сассекса пришли к выводу, что собаки понимают речь человека намного лучше, чем считалось ранее.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 42 собаки. В результате исследования выяснилось, что собаки способны различать региональные акценты: от безупречного английского британской королевы до "американского"английского. Ученые записали речь четырех разных людей, которые говорили собаками одно и то же слово. Потом они добавили еще одно слово, которое звучало иначе, например, "имел" и "спрятал"(эти слова в английском языке похожи по звучанию).

Собаки резко реагировали, когда похожее слово "hid" менялось на "had". Они сразу же поворачивали голову и смотрели на человека дольше, показывая, что они понимают, что новое слово отличается от сказанного ранее.

Ученые пришли к выводу, что собака способна понимать человеческий язык намного глубже, чем считалось ранее. Их понимание выходит за рамки простых команд "сидеть", "лежать" и "взять".

Автор исследования доктор Холли Рут-Гаттеридж из университета Сассекса, утверждает, что собаки обладают продвинутыми языковыми навыками. Так, известно, что есть собаки, которые могут отвечать, например, на 75 различных команд. По мнению ученых, вероятно, собаки сначала научились различать лай других собак, а потом они стали обращать внимание и на язык человека.

Самым уникальный в этом отношении был американский кобель породы бордер-колли по кличке Чейзер. Собаки этой породы считаются самыми умными в мире.

Чейзер различал более 1000 игрушек и находить их по именам, если ему называли их.