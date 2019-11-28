Исследование: россияне предпочитают кошек другим домашним животным

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне чаще заводят дома кошек, чем собак. Это объясняется в том числе и тем, что кошки - более неприхотливые животные в вопросах содержания.

57% россиян в качестве домашних питомцев выбирают кошек. Стоит отметить, что более трети жителей России готовы взять с улицы беспородного кота.

По словам знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева, породистая кошка — красивая, но она болеет мочекаменной болезнью, шерсть сваливается, а"простые беспородные — как люди".

Кошка требует меньше затрат на содержание, чем собаки, причем это касается не только финансовых расходов, но и отсутствии необходимости гулять с кошкой.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выступила с предложением создать единую информационную систему, в которой вся история болезней домашних животных будет доступна любому ветеринару.