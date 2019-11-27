Жители Карелии рисковали жизнью, чтобы спасти лебедя

Жители села Вешкелица Суоярвского района обнаружили, что один белый лебедь не смог улететь на Юг, а остался на замерзающем озере. Тогда люди решили, что нужно спасти лебедя, который может замерзнуть на озере. Жители села несколько часов бегали по хрупкому льду, гоняясь за птицей.

Когда лебедь устал, людям удалось накинуть на него сеть. Затем местные жители принялись отогревать лебедя. Свой план спасения птицы предложил и местный охотоинспектор - выстрелить в лебедя снотворным, но люди решили отказаться от этой идеи. Не дождавшись помощи от Минприроды, местные жители решили сами спасти птицу.

Местная жительница Алена Федотова написала в соцсетях, что спасенного лебедя доставят на турбазу "Черные камни".