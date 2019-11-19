В Италии права домашних питомцев могут приравнять к правам детей

В Италии на рассмотрении находится законопроект, согласно которому должен быть повышен статус домашних питомцев.

Как сообщает итальянское агентство Giornale, статус домашних животных должен соответствовать статусу "существ, обладающих чувствами". Животные — это живые существа, а не предметы. Сообщается, что нововведения должны приравнять права кошек и собак к правам детей.

Если нововведения будут внесены в гражданский кодекс, то владельцы питомцев должны будут обеспечивать их в соответствии с их потребностями. Так, если хозяева будут разводиться, что они через суд будут решать, с кем будет жить питомец.

Кроме того, собаки смогут вместе с хозяином заходить в храм, а также в другие общественные учреждения наравне с другими членами семьи.

Собаки-полицейские, которые вышли на пенсию, получат право на получение пожизненной пенсии. Согласно законопроекту, разлучать животное с хозяином будет запрещено. В случае смерти хозяина за питомцем будут обязаны ухаживать его родственники.

В Италии уже вступили в силу законы, согласно которым, за плохое обращение с домашними питомцами налагаются большие штрафы. Власти идут на уступки в вопросах перевозки собак в общественном транспорте, открывают гостиницы для животных и организуют специальные пляжи для собак.

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