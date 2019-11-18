Специалисты из США вывели точную формулу, благодаря которой возраст собаки пересчитать в человеческий.
Ученые основываются на понимании развивающихся с возрастом эпигенетических процессов. В исследовании приняли участие 104 лабрадора.
Специалисты выяснили, что ДНК собак со временем накапливает метильные группы. У человека и собак есть общие гены. ИВ результате ученые смогли вывести следующую формулу:
Человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31.
Следовательно, один год жизни лабрадора равен 31 году жизни человека. Если же лабрадору 5 лет, то на человеческий возраст это 57 лет, если 8 лет, то 64.
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Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.