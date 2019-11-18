На юге Санкт-Петербурга индюки заблокировали дорожное движение.
По словам очевидцев, днем 18 ноября на одной из дорого в Пушкине появились индюки.
Индюки переходили дорогу. Водителям приходилось останавливаться. Индюки переходили дорогу не спеша, несмотря на то, что им сигналили водители. На звуковые сигналы птицы лишь недовольно гоготали.
Ранее сообщалось, что в Петербург прилетели снегири. Но специалисты опровергли информацию о том, что снегири улетали из города.
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.