В Пушкине индюки перекрыли дорогу

На юге Санкт-Петербурга индюки заблокировали дорожное движение.

По словам очевидцев, днем 18 ноября на одной из дорого в Пушкине появились индюки.

Индюки переходили дорогу. Водителям приходилось останавливаться. Индюки переходили дорогу не спеша, несмотря на то, что им сигналили водители. На звуковые сигналы птицы лишь недовольно гоготали.

Ранее сообщалось, что в Петербург прилетели снегири. Но специалисты опровергли информацию о том, что снегири улетали из города.

Фото: twitter.com