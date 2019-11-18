Михаил Галин, хозяин восьмикилограммового кота Виктора, которого он обманом пронёс на борт самолёта, может стать акционером "Аэрофлота".
По словам Галина, такое предложение поступило к нему от "одной из компаний", и мужчина планирует его принять. Галин также заявил, что устал от внимания прессы, передаёт РИА "Новости".
Он выразил надежду, что история Виктора и сопровождавший её ажиотаж в СМИ и соцсетях помогут изменить сервис в лучшую сторону. Галин отметил, что в России монополисты часто не заинтересованы в том, чтоб идти навстречу клиентам. Он добавил, что компания Utair позволяет проносить на борт до 10 килограммов, чего ему хватило бы на Виктора вместе с сумкой-переноской, и задался вопросом, обоснованы ли более строгие требования "Аэрофлота" в таком случае.
Напомним, после того, как Галин рассказал на своей странице в Facebook, что ему пришлось пойти на хитрость, чтоб пронести на борт своего кота, слишком тяжёлого для "ручной клади", компания "Аэрофлот" исключила его из программы лояльности и лишила бонусных мил. На защиту толстого кота Виктора и его хозяина поднялись люди в соцсетях.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.