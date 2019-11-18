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Источник Правда.Ру

Владельцу толстого кота заменят мили на акции "Аэрофлота"

Зоосфера » Кошки

Михаил Галин, хозяин восьмикилограммового кота Виктора, которого он обманом пронёс на борт самолёта, может стать акционером "Аэрофлота".

По словам Галина, такое предложение поступило к нему от "одной из компаний", и мужчина планирует его принять. Галин также заявил, что устал от внимания прессы, передаёт РИА "Новости".

Он выразил надежду, что история Виктора и сопровождавший её ажиотаж в СМИ и соцсетях помогут изменить сервис в лучшую сторону. Галин отметил, что в России монополисты часто не заинтересованы в том, чтоб идти навстречу клиентам. Он добавил, что компания Utair позволяет проносить на борт до 10 килограммов, чего ему хватило бы на Виктора вместе с сумкой-переноской, и задался вопросом, обоснованы ли более строгие требования "Аэрофлота" в таком случае.

Напомним, после того, как Галин рассказал на своей странице в Facebook, что ему пришлось пойти на хитрость, чтоб пронести на борт своего кота, слишком тяжёлого для "ручной клади", компания "Аэрофлот" исключила его из программы лояльности и лишила бонусных мил. На защиту толстого кота Виктора и его хозяина поднялись люди в соцсетях.

Темы аэрофлот михаил галин
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Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

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