Владельцу толстого кота заменят мили на акции "Аэрофлота"

Михаил Галин, хозяин восьмикилограммового кота Виктора, которого он обманом пронёс на борт самолёта, может стать акционером "Аэрофлота".

По словам Галина, такое предложение поступило к нему от "одной из компаний", и мужчина планирует его принять. Галин также заявил, что устал от внимания прессы, передаёт РИА "Новости".

Он выразил надежду, что история Виктора и сопровождавший её ажиотаж в СМИ и соцсетях помогут изменить сервис в лучшую сторону. Галин отметил, что в России монополисты часто не заинтересованы в том, чтоб идти навстречу клиентам. Он добавил, что компания Utair позволяет проносить на борт до 10 килограммов, чего ему хватило бы на Виктора вместе с сумкой-переноской, и задался вопросом, обоснованы ли более строгие требования "Аэрофлота" в таком случае.

Напомним, после того, как Галин рассказал на своей странице в Facebook, что ему пришлось пойти на хитрость, чтоб пронести на борт своего кота, слишком тяжёлого для "ручной клади", компания "Аэрофлот" исключила его из программы лояльности и лишила бонусных мил. На защиту толстого кота Виктора и его хозяина поднялись люди в соцсетях.