РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии

Пользователи интернета заподозрили, что Россия вмешивалась в выборы птицы года в Новой Зеландии.

Один из пользователей Twitter написал: "Разве есть выборы, в которые они (русские. — Ред.) не будут вмешиваться?"

Представительница природоохранной группы Forest and Bird в ответ на это заявила, что все это лишь выдуманные теории, выборы прошли честно.

По ее словам, в выборах приняли участие люди из 92 стран мира. 684 голоса было получено от пользователей Австралии, 682 голоса от пользователей из Великобритании.

В США в выборах птицы года участвовало 563 человека, а в РФ — 335 человек.

За 14 лет существования конкурса организаторы уже не раз усиливали защиту электронной системы голосования, так как были попытки взлома.

В этом году титул "Птица года" завоевал великолепный пингвин. В мире осталось примерно 1700 пар этих птиц.

Фото: pixy.org