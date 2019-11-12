Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии

Зоосфера » Птицы print

Пользователи интернета заподозрили, что Россия вмешивалась в выборы птицы года в Новой Зеландии.

Один из пользователей Twitter написал: "Разве есть выборы, в которые они (русские. — Ред.) не будут вмешиваться?" 

Представительница природоохранной группы Forest and Bird в ответ на это заявила, что все это лишь выдуманные теории, выборы прошли честно.

По ее словам, в выборах приняли участие люди из 92 стран мира. 684 голоса было получено от пользователей Австралии, 682 голоса от пользователей из Великобритании.

В США в выборах птицы года участвовало 563 человека, а в РФ — 335 человек.

За 14 лет существования конкурса организаторы уже не раз усиливали защиту электронной системы голосования, так как были попытки взлома. 

В этом году титул "Птица года" завоевал великолепный пингвин. В мире осталось примерно 1700 пар этих птиц.

Фото: pixy.org

Темы птицы животные новая зеландия
Актуальная аналитика
Общество
Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры
Мир. Новости мира
Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула
Новости спорта
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Новости Все >
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Стадион "Ростов Арена" передан Ростовской области
Футболисты "Ювентуса" ждут извинений от Криштиану Роналду
В РФ предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
Бразильские футболисты "Шахтера" не сыграют за сборную Украины
Последние материалы
Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Войны во Вьетнаме: причины конфликта и роль США
Покой души, уборка по дому, разговор с другом и другие способы заботы о себе любимом
13 ноября: Великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Что мешает НАТО в Черном море
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ