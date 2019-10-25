Медвежонка, "эмигрировавшего" в Эстонию, депортируют в Россию

Медвежонка Прошу, который ранее пересек границу Эстонии и Тверской области могут депортировать в Россию в ближайшие несколько дней. Сейчас он находится в Таллинском зоопарке. Ранее Проша вместе со своей сестрой Полей были выпущенны центром спасения медвежат-сирот в леса Псковской области после процедуры реабилитации.

Летом текущего года медвежата эмигрировали в Эстонию, где наделали много шума. Они переворачивали баки с мусором и пугали местных жителей. Прошу поймали и поместили в зоопарк. О судьбе Поли ничего неизвестно.