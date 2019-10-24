В Индии полиция спасла пять сов от жертвоприношения

Полиция Газиабада спасла 5 сов от жертвоприношения в ночь праздника Дивали, сообщает The Times of India.

Совы были изъяты у двух челнов местного культа.

Двое мужчин перевозили птиц в ведрах на мотоцикле. Оккультисты планировали принести сов в жертву богине Лакшми чтобы избавиться от неудач и добиться к процветания.

Сотрудники полиции передали птиц лесному департаменту, а двоих посадили в тюрьму. Информация о приговорах и сроках оккультистов не разглашается.

Орнитолог Абрар Ахмад пояснил, что среди местных жителей распространена мистическая вера в значимость сов, поэтому этих птиц часто используют в различных ритуалах и при колдовстве. Имеют место и жестокие обычаи: так, в одном из них оккультисты ослепляют птицу, а потом убивают. Также существует легенда, что если похоронить живую сову за дверью дома, то это принесет процветание.

Законы Индии защищают сов от охоты, торговли и использования в религиозных ритуалах. Эти птицы являются одними из самых ценных в Индии. Стоимость каждой из птиц может достигать $141 тысячи. По данным природоохранной организации Traffic, индийские контрабандисты вывозят и продают тысячи сов.

Фото: pixabay.com

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